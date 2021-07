Governi che spiano i cellulari di giornalisti e attivisti

La lista dei numeri di telefono segnalati dall’inchiesta su Pegasus include più di 50’000 numeri, concentrati in paesi rinomati per la sorveglianza dei loro cittadini e clienti di NSO Group. La lista non identifica chi ha ha deciso l’inserimento dei numeri di telefono e perché, e non è chiaro neanche quanti siano stati i cellulari presi nel mirino o spiati.