L’amministrazione del presidente degli Usa in carica, Donald Trump, ha deciso di non prorogare per la cinese ByteDance la scadenza del 4 dicembre per vendere TikTok, ma si prevede che i colloqui tra la società del Dragone e il governo statunitense proseguano senza che la app sia nel frattempo messa al bando per motivi di sicurezza nazionale. Lo scrivono i media statunitensi. Per ora non sarebbe stato raggiunto alcun accordo.