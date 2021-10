Gran Bretagna: richiesta la reintroduzione delle misure anti-COVID

Il piano A del governo per affrontare la COVID in Inghilterra questo inverno è attualmente in vigore e prevede di continuare con la campagna di profilassi offrendo le dosi di richiamo o «booster» a circa 30 milioni di persone, e una singola dose di vaccino per i minori di età compresa tra 12 e 15 anni. Se queste misure non sono sufficienti, le mascherine in alcuni contesti, il telelavoro e l’introduzione del «Green Pass» potrebbero essere considerate come restrizioni all’interno del piano B.