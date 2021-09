È salita ormai a tre quarti del totale, in media, la quota di persone non vaccinate ricoverate per Covid negli ospedali del Regno Unito. Lo sottolineano oggi i giornali riprendendo un dato sottolineato ieri sera dal primo ministro Boris Johnson durante una visita al St Thomas’ Hospital di Londra: lo stesso in cui proprio lui venne ricoverato drammaticamente nell’aprile 2020 in terapia intensiva.

Johnson ha definito preoccupante questa percentuale, evidenziando nel contempo l’incremento dei dati sul contagio dei giovani, la fascia di età coinvolta per ultima nella campagna vaccinale britannica, in un Paese dove i casi giornalieri alimentati dalla variante Delta restano in media oltre quota 30.000 da una decina di giorni e il totale dei ricoveri e risalito a quasi 8000 contro 5600 di un mese fa, sebbene con un impatto delle infezioni gravi e dei decessi per ora largamente inferiore a quello delle ondate pre-vaccini della pandemia.

La fine di tutte le maggiori restrizioni introdotta sull’isola dal governo dal 19 luglio «si è rivelata giusta - ha sostenuto il premier Tory al St Thomas - poiché la relativa riapertura dell’economia ci sta facendo crescere adesso più velocemente di qualunque altro Paese del G7, ma siamo stati chiari con la gente sul fatto che il rischio esiste ancora, che la pandemia non è finita e i contagi rimangono abbastanza alti. Per questo sono preoccupato in particolare che in grandi ospedali come questo il 75% dei pazienti afflitti dal Covid sia tuttora non vaccinato».

