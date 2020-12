La Grande barriera corallina, che si estende per 2300 km al largo della costa nordest dell’Australia, rischia il suo status di patrimonio mondiale UNESCO, dopo che le sue condizioni sono retrocesse a «critiche», cioè «severamente minacciate e bisognose di conservazione urgente», in una ricognizione triennale dei siti del patrimonio mondiale.

Il rilevamento condotto dall’International Union for Conservation of Nature (IUCN), consulente del Comitato UNESCO per il patrimonio mondiale, declassa la Barriera dalla posizione di «preoccupazione significativa» del 2017, a quella «critica».

Conclude inoltre che su scala globale il cambiamento climatico ha sostituito le specie invasive, come la maggiore minaccia ai siti del patrimonio mondiale. La riclassificazione condurrà probabilmente a nuove pressioni da parte di campagne ambientaliste, perché la barriera sia elencata come «in pericolo» in una riunione in Cina il prossimo anno - un primo passo verso una potenziale rimozione dalla lista del patrimonio mondiale. Una ‘bocciatura’ che sarebbe un duro colpo per l’industria turistica, che sta cominciando ora a riprendersi dall’impatto della pandemia di coronavirus.