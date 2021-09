Le grandi navi devono stare fuori da Venezia: il blocco del loro passaggio nel Bacino di San Marco, nel Canale San Marco e nel Canale della Giudecca sono dichiarati monumento nazionale. È il cuore del decreto varato dal consiglio dei ministri il 13 luglio per evitare l’iscrizione di Venezia nella lista del patrimonio dell’umanità Unesco in pericolo e che oggi, grazie all’ok arrivato alla Camera con 363 voti favorevoli, 15 contrari e 4 astenuti, diventa legge.

«Un punto fermo in quel percorso di tutela e salvaguardia della città di Venezia che da anni stiamo portando avanti e che finalmente ha trovato nel presidente del Consiglio Mario Draghi un serio alleato», il commento a caldo del sindaco di Venezia Brugnaro.

In parte modificato nel passaggio al Senato, con un incremento delle risorse per le compensazioni e più garanzie di attenzione all’impatto ambientale oltre ad un maggiore coinvolgimento degli enti locali nelle decisioni, il testo della legge conferma comunque in tutti i suoi passaggi più importanti quello del decreto di luglio.