Tre persone sono morte in un grave incidente autostradale avvenuto questa mattina intorno alle 5.30 sulla A14 tra Pesaro e Cattolica. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un furgone che trasportava cani e gatti. La notizia ha suscitato grande cordoglio nel mondo animalista, tra le vittime, oltre al conducente di un tir, vi sono infatti anche due volontari dell’ENPA, l’Ente nazionale protezione animali, e un cucciolo di pastore tedesco. Il furgone «staffetta» era partito dalla provincia di Foggia per portare gli animali domestici nel Milanese. Gli altri cani e gatti rimasti coinvolti nell’incidente sono stati tratti in salvo e portati a destinazione. I due volontari deceduti sono Elisabetta Barbieri di Rho, molto nota nel mondo animalista, e Federico Tonin di Arconate (Milano). La presidente dell’ENPA Carla Rocchi ha dichiarato: «Siamo straziati da questa enorme tragedia. Elisabetta e il suo staff hanno collaborato con l’ENPA in moltissime occasioni, aiutando le nostre sezioni. Sono centinaia gli animali che oggi vivono felici nelle loro nuove famiglie anche grazie a lei. Il suo impegno ha fatto la differenza. Ci mancherai Elisabetta. La nostra associazione ti ricorderà sempre con immensa gratitudine».