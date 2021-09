La linea di demarcazione tra la somministrazione del vaccino alle donne in gravidanza e le raccomandazioni della comunità scientifica internazionale è sempre più nitida. Se negli scorsi mesi la completa assenza della finestra esplorativa in questo ambito aveva trascinato con sé dubbi, incertezze e parecchia esitazione per via degli scarsi studi scientifici relativi a questa tipologia di target, nell’ultimo periodo il nodo della somministrazione alle donne in dolce attesa sembra essersi sciolto.

Motore, va da sé, di questo cambio di paradigma è la diffusione capillare della variante Delta che, dati internazionali alla mano, ha spinto al rialzo i ricoveri delle gestanti non immunizzate con un rischio marcato di contrarre la polmonite. A fronte di questo evidente pericolo, l’American College of...