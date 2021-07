La galleria Bertè nell’A26 (la Genova-Gravellona Toce), la cui volta è crollata il 29 dicembre 2019 , presentava «gravissimi ammaloramenti» in un contesto di «inadeguati monitoraggi» andati avanti per anni.

Il resto della consulenza verrà depositato nei prossimi giorni dando così una accelerata alla chiusura delle indagini che avverrà in autunno.

Il fascicolo sulle gallerie, in mano al primo gruppo della guardia di finanza, è stato riunito insieme a quello sulle barriere fonoassorbenti pericolose e a quello sui falsi report sui viadotti. In tutti e tre risultano iscritti, tra gli altri, l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia S.p.A (Aspi), Giovanni Castellucci, nonché l’ex direttore delle grandi opere Paolo Berti e l’ex direttore delle manutenzioni Michele Donferri Mitelli.