Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state appiccate dai migranti in rivolta contro le regole di isolamento del coronavirus, ma la polizia non ha confermato anche se i vigili del fuoco hanno detto di aver «incontrato resistenza» da parte di alcuni migranti.

«I miei pensieri e la mia vicinanza vanno alle persone dell’isola greca di Lesbo e in particolare ai migranti e al personale che lavora nel campo di Moria. Sono in contatto con il ministro greco e le autorità locali per l’incendio». Lo scrive su Twitter la commissaria europea Ylva Johansson, dopo che migliaia di migranti sono fuggiti dal campo, posto in lockdown a seguito dei diversi incendi che hanno distrutto gran parte della struttura.