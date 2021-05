«Stiamo alzando l’ancora», ha dichiarato il ministro del turismo Harry Theoharis durante una conferenza stampa ieri in una località suggestiva, il tempio di Poseidone a Capo Sunio, vicino ad Atene. «Ci lasciamo alle spalle le nuvole scure della paura e dell’insicurezza», ha aggiunto sottolineando che ci sono milioni di turisti stranieri ansiosi di tornare in Grecia per godersi «il sole e il mare turchese».

Secondo le nuove misure anti-COVID annunciate dal governo nei giorni scorsi chiunque viaggi verso le isole greche via mare o in aereo deve mostrare un certificato di vaccinazione o un risultato negativo del test. Il principale tour operator europeo, TUI, ha programmato 120 voli per la Grecia fino alla fine di maggio, con i primi sei che atterreranno oggi e altri 15 sabato. Per quanto riguarda il resto del mondo, per oggi sono previsti 40 voli internazionali in arrivo in 14 aeroporti e altri 110 sabato.