Le raccomandazioni saranno due, una per la circolazione interna e una per gli ingressi extra-UE. Il giro di vite, al di là del riferimento alla terza dose, coinvolgerà probabilmente anche la validità dell’attuale Green pass a due dosi. Il regolamento attuale non prevede alcuna scadenza, Bruxelles deve correre ai ripari. Con l’ipotesi che la validità del certificato - anche se sul punto la Commissione non si è espressa - si fermi a nove mesi.

Il coordinamento, tuttavia, si è reso necessario anche per i Paesi che corrono verso le restrizioni più dure, come quelli che hanno già varato la regola del 2G. L’UE non può entrare in materie di competenza nazionale, come l’accesso con Green pass a ristoranti o luoghi di lavoro. Con la conseguenza che un cittadino non vaccinato ma con tampone, se il governo darà l’ok al Super Green Pass, possa entrare in Italia ma non possa neanche prendersi un caffè. La spinta per nuove strette arriva anche dagli Stati Uniti: Washington, da oggi, sconsiglia viaggi in Germania e Danimarca.