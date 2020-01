Banche e fondi pensione presenti a Davos con i propri CEO per il meeting annuale del World Economic Forum «sono esposti finanziariamente con le aziende di combustibili fossili, principali colpevoli della crisi climatica, per un valore di 1.400 miliardi di dollari».

È la denuncia del nuovo rapporto di Greenpeace International «It’s the finance sector, stupid» che «dimostra anche come a Davos siano presenti le cinque compagnie assicurative con i maggiori investimenti a copertura di impianti e infrastrutture legate al carbone, il peggior combustibile fossile», riferisce l’associazione ambientalista in una nota.