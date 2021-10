Una manifestazione festosa, favorita dal meteo. Caldo, sole, ragazze e ragazzi con cartelli, striscioni, magliette con messaggi ambientalisti e abiti spesso e volentieri appariscenti. «Siamo stufi delle false promesse—dice un ragazzo—. Lo dice la scienza, siamo ancora in tempo per evitare la catastrofe climatica, ma dobbiamo agire adesso». Le fa eco una ragazza: «Bisogna lottare e noi giovani dobbiamo farlo per primi, nessun altro può farlo». «Si parla della Terra nei prossimi anni—aggiunge un’altra ragazza con il volto decorato da linee azzurre e verdi—. Non si deve solo parlare, come dice Greta, bisogna anche agire». Un’altra giovane, proprio dietro di lei, regge un cartello indirizzato al mondo della politica: #bastafalsepromesse “Avete il dovere di garantirci un futuro in un pianeta sano”, si legge sulla superficie di cartone. «Dobbiamo lasciare da parte gli interessi economici per pensare a un bene più grande. Saranno misure impopolari, quelle giuste da prendere. Però bisogna avere il coraggio di metterle in pratica». Anche un altro ragazzo, pure lui con il viso decorato dalle ricorrenti linee blue e verdi, sottolinea come questi siano «gli ultimi momenti utili per i politici, che possono preparare un piano di conversione delle nostre società verso la sostenibilità ecologica—il giovane, capelli chiari e corti, è ambientalista da qualche anno—. Le responsabilità individuali? Tante. Greta si è concentrata su tre, molto semplici e molto efficaci: Diventare vegani, non prendere più l’aereo e acquistare soltanto ciò che è necessario. Se ognuno di noi seguisse questi passi, l’impatto positivo sull’ambiente sarebbe notevole».