Si è aperta stamani al Milano la Youth4Climate, la conferenza dei giovani sul clima organizzata dal governo italiano come evento introduttivo alla Pre-Cop26. Quest’ultima è la riunione dei ministri dell’ambiente in preparazione della Cop26, la conferenza annuale dell’ONU sul clima, in programma a Glasgow, in Scozia, dal 31 ottobre al 12 novembre.

In apertura la giovane attivista svedese Greta Thunberg ha affermato che «dai leader mondiali sentiamo solo parole, bla bla bla. Parole bellissime che non hanno portato a nessuna azione. Le emissioni continuano ad aumentare. Possiamo invertire questa tendenza, ma serviranno soluzioni drastiche. E dato che non abbiamo soluzioni tecnologiche, vuol dire che dovremo cambiare noi. Non possiamo più permettere al potere di decidere cosa sia la speranza. La speranza non è un qualcosa di passivo, non è un bla bla bla. La speranza vuol dire la verità, vuol dire agire. E la speranza viene sempre dalla gente. Noi vogliamo giustizia climatica, e la vogliamo ora».