«Sono qui per dirvi che proprio adesso giovani da tutti i Paesi europei sono seduti fuori da questo palazzo in segno di protesta, lo facciamo perché vogliamo essere ascoltati e perché vogliamo un futuro sicuro». Così Greta Thunberg ha iniziato il suo discorso al Consiglio dei ministri dell’ambiente in corso a Bruxelles. L’attivista per il clima ha parlato per circa 5 minuti, ricordando che secondo i calcoli dell’Onu sul bilancio di carbonio, «non possiamo avere solo target per il 2050 ma dobbiamo agire soprattutto adesso perché se continuiamo così» presto sarà esaurito il margine di emissioni «per evitare l’aumento della temperatura di oltre 1,5 gradi». «Lo dice la scienza, non io», ha ribadito Greta. «Non dovrei essere qui a ricordarvelo. Non possiamo avere una legge climatica senza includere queste cose perché così si rischia di distruggere l’Accordo di Parigi». Dopo l’applauso tributato all’attivista svedese nessun ministro ha preso la parola e Greta ha lasciato la sala per raggiungere gli studenti che stanno manifestando davanti alla sede del Consiglio.