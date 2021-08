«Il nuovo rapporto del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) non contiene vere sorprese. Conferma ciò che già sappiamo da migliaia di studi e rapporti precedenti: che siamo in una situazione di emergenza». Così Greta Thumberg su Instagram.

La giovane attivista ha poi aggiunto che si tratta di «un solido (ma cauto) riassunto della migliore scienza attualmente disponibile». «Non ci dice cosa fare - prosegue la 18enne svedese, che ha milioni di follower nel mondo - Sta a noi essere coraggiosi e prendere decisioni basate sulle prove scientifiche fornite in questi rapporti. Possiamo ancora evitare le peggiori conseguenze, ma non se continuiamo come oggi, e non senza trattare la crisi come una crisi».