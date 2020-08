La pandemia ha dimostrato che i leader del mondo sanno attivarsi quando c’è una crisi. E Greta Thunberg e gli attivisti del movimento Fridays for Future vorrebbero che anche l’emergenza climatica fosse trattata così. Ma questo non avviene, denunciano a Berlino. «Quello che vogliamo sono leader coraggiosi, che guardino al futuro», ha detto l’icona mondiale della guerra al cambiamento climatico, incontrando la stampa nella Haus der Kulturen der Welt, dopo essere stata ricevuta dalla cancelliera tedesca.

«Angela Merkel è stata carina e molto amichevole con me», ha affermato dopo il colloquio, «lei ha un’enorme responsabilità, ma anche la chance di diventare una leader così». «E comunque non bisogna essere cancellieri o primi ministri per essere leader. Tutti possono esserlo. Basta andare per strada ed esercitare i propri doveri democratici, per impegnarsi, ed essere coinvolti».

La figura sottile, occhi socchiusi davanti a un sole battente sulla terrazza dell’edificio - dove vengono rispettate meticolosamente le norme anti-coronavirus - Greta aspetta il suo turno per prendere la parola, e si presenta come una del gruppo, davanti ai giornalisti della capitale, a cui si chiede di rivolgere le domande a tutte e quattro le attiviste.

«Alla cancelliera abbiamo messo in chiaro che quello che chiediamo non è né più né meno di una traduzione in politiche del trattato di Parigi», ha incalzato la leader tedesca dei giovani attivisti per il clima Luisa Neubauer. «Si tratta di budget molto chiari da coprire. E per questo serve azione. Non bastano belle parole», ha aggiunto.

Dalla cancelleria, attraverso un comunicato, la Merkel fa sapere che «entrambe le parti concordano sul fatto che il riscaldamento della Terra sia una sfida globale, nel contrasto della quale gli stati industriali hanno una responsabilità particolare. La base di questo è la coerente applicazione dell’accordo di Parigi».

Un «allineamento» sul quale le attiviste hanno però qualcosa da replicare: «è stato molto chiaro che guardiamo da prospettive diverse alla situazione». Come fisica Merkel capisce la scienza, come politica la complessità politica, ha sostenuto Luisa Neubauer. La questione è adesso come «costruire un ponte su questa fossa».

L’incontro in cancelleria - cui hanno partecipato anche le militanti belghe Anuna de Vewer van der Heyde e Adelaide Charlier - cade in una giornata speciale: «proprio due anni fa ci fu il primo sciopero di noi ragazzi per il clima», ha ricordato Greta, la quale ha anche rivolto un appello alla stampa: «anche i media hanno una funzione cruciale. Non può essere lasciato soltanto a noi ragazzi e agli scienziati il compito di comunicare la gravità di questa emergenza. La responsabilità è di ciascuno».

È la Neubauer ad annunciare poi che il prossimo sciopero si terrà il 25 settembre: «stiamo cercando di mobilitarci dappertutto. In Germania stiamo organizzando 700 manifestazioni, sicure e conformi alle regole anticoronavirus». Certo l’attività dei Fridays for future viene condizionata da questa pandemia: se la situazione si aggravasse si dovrebbe manifestare in forma digitale.

