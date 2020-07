Greta Thunberg donerà 100.000 euro per combattere la diffusione del coronavirus nell’Amazzonia brasiliana. L’annuncio, dato via Twitter, segue l’assegnazione all’attivista svedese del Premio Gulbenkian per l’Umanità corrispondente a un milione di euro. I fondi per l’Amazzonia proverranno dal premio e verranno messi a disposizione attraverso la Thunberg Foundation all’organizzazione SOS Amazonia. La giovane attivista non si fermerà però qui e donerà l’intero ammontare del Premio Gulbenkian: altri 100.000 euro andranno alla Stop Ecocide Foundation, mentre non sono stati resi noti i beneficiari dei fondi rimanenti.