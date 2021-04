(Aggiornato alle 20.50) Grida «Allah Akbar» e accoltella a morte una poliziotta: nonostante il lockdown e gli oltre 100 mila morti dovuti al coronavirus, non c’è fine al terrore jihadista in Francia. Una funzionaria di polizia di 49 anni è stata uccisa oggi con colpi di pugnale alla gola all’ingresso di un commissariato di Rambouillet, una sessantina di chilometri a sudovest di Parigi. L’aggressore, un tunisino, è stato a sua volta ferito a morte dal fuoco di risposta degli agenti.

«Nella lotta lanciata al terrorismo islamista non cederemo di un passo», ha avvertito il presidente Emmanuel Macron in un tweet pubblicato nel tardo pomeriggio. «Era una poliziotta, Stéphanie - sottolinea Macron. È stata uccisa nel suo commissariato di Rambouillet, sulle terre già straziate del dipartimento di Yvelines. La Nazione è al fianco della sua famiglia, dei suoi colleghi e delle forze dell’ordine». Sostegno e solidarietà sono arrivate anche dall’Unione europea.

Negli ultimi anni la Francia è stata già duramente colpita da questo genere di attacchi, in particolare contro funzionari di polizia, come indicato dai folli dettami di morte del sedicente Stato islamico (ISIS). Appena due giorni fa si era celebrato l’anniversario dell’uccisione del capitano di polizia Xavier Jugelé, vittima di un attacco jihadista sugli Champs-Elysées il 20 aprile 2017. Secondo diversi sindacati di polizia citati da BFM-TV, anche oggi l’attentatore avrebbe gridato Allah Akbar, come spesso accaduto in passato.