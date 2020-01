Il capo dell’opposizione in Venezuela, Juan Guaidò, ha giurato nuovamente come presidente ad interim del Paese dopo aver assunto la funzione di presidente dell’Assemblea nazionale, il Parlamento: «In nome di coloro che non hanno voce, delle madri che piangono per i loro figli, dei maestri che lottano, delle infermiere, degli studenti, dei prigionieri politici, in nome del Venezuela, giuro di compiere i doveri di presidente incaricato e di trovare soluzioni alla crisi», ha dichiarato Guaidò.