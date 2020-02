È un fatto comunque che Guaidò ha trasgredito con successo, per la seconda volta in meno di un anno, al divieto impostogli dalla giustizia venezuelana di uscire dal Paese. Nel suo lungo viaggio Guaidò ha ottenuto l’appoggio pressoché incondizionato di tutto l’Occidente, compreso quello di Donald Trump, alle sue ambizioni presidenziali.

Non c’è stato tempo per i festeggiamenti perché sostenitori e avversari del leader oppositore sono venuti in contatto all’interno dello scalo, creando un clima di forte tensione che le forze di polizia presenti sul posto non hanno ritenuto opportuno di controllare.

Con giacca blu, senza cravatta e con una croce di legno al collo Guaidò, dopo aver attraversato da solo i servizi di migrazione, si è affidato a Twitter per inviare i suoi primi messaggi in territorio venezuelano. «Porto - ha assicurato - l’impegno del mondo libero, disposto ad aiutarci a recuperare la democrazia e la libertà».

In serata (la notte in Svizzera) era previsto che Guaidò prendesse la parola nella Plaza Boliviar del quartiere di Chacao per formulare alcuni annunci ed un piano per riportare la democrazia in Venezuela, mettendo fine «alla dittatura di Maduro».