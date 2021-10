A parlare è Majid Khan, un ex residente di Baltimora ingaggiato come corriere da al-Qaeda, durante un’udienza in cui i giurati devono decidere sulla sua condanna per crimini di guerra. Khan ha detto di essere stato appeso nudo ad una trave del soffitto, tenuto sveglio per giorni con l’acqua ghiacciata, sottoposto a waterboarding, picchiato, costretto alla fame e abusato sessualmente.