Secondo molti osservatori Trump ha deciso di imprimere un’accelerazione al dialogo con Pechino in vista di una sua possibile riconferma alla guida della Casa Bianca nelle elezioni di novembre. E il successo della prima parte dei negoziati potrebbe aiutarlo a distogliere i riflettori dal processo che lo attende in Senato, dove si deciderà sul suo impeachment.

Pechino non ha ancora confermato la data. Il testo della «fase uno» dell’intesa non è ancora pronto ed è ancora oggetto di correzioni e limature. I dettagli dell’accordo annunciato lo scorso ottobre non sono ancora stati resi noti, anche se un primo risultato è stato già raggiunto: la tregua sui nuovi dazi USA che sarebbero dovuti scattare il 15 dicembre scorso.

La «fase uno» del patto sino-americano riduce i dazi su beni per circa 120 miliardi di dollari e prevede l’impegno della Cina a incrementare gli acquisti di prodotti americani, soprattutto quelli agricoli come la soia. Le previsioni americane ipotizzano un aumento di almeno 40 miliardi di dollari l’anno per due anni. Dovrebbero essere incluse nel testo alcune misure che limitano la capacità della Cina di indebolire la propria valuta per favorire le proprie esportazioni. E sono attesi passi in avanti per rafforzare la protezione delle aziende USA che operano nel Paese asiatico.