Il governo siriano ha annunciato lunedì il ritrovamento di una fossa comune, con i resti di circa 70 corpi, a est di Damasco. Triste che per tornare a parlare di Siria, debba arrivare una notizia del genere, come se la guerra fosse finita. Ma non è affatto il caso come ci spiega l’esperto Andrea Beccaro che insegna Sicurezza e Nation Building (Security Studies) alla Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Strategiche di Torino.

Cosa fa il Governo

Le forze governative siriane sostenute da Russia e Hezbollah libanesi sono avanzate nei giorni scorsi nella Siria nordoccidentale dopo il ritiro di forze antiregime sostenute dalla Turchia. «Assad sta cercando di riconquistare i territori perduti. Dopo aver risolto il problema di stabilità interna generato dalla Primavere arabe, vuole giungere alla sovranità assoluta su tutto il Paese. Ma oggi la zona di Idlib è fuori controllo, così come altre aree dove sono presenti i militari americani e i curdi».

Cosa fa la Turchia

Proseguono gli scontri tra le forze turche e quelle governative a Idlib. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, il ministero della Difesa turco ha rivendicato di aver «neutralizzato» (cioè ucciso o ferito) altri 63 membri delle truppe del regime di Damasco. Secondo Beccaro la Turchia «prima era il nemico numero uno di Assad, poi è diventata una sorta di alleato con il trattato di Astana, infine è intervenuta direttamente in contrapposizione al regime. Nell’avanzata anti-curda, le forze turche operano in un Paese straniero. Ma negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti tra le forze in campo».

I problemi umanitari

Raid aerei e bombardamenti minacciano le zone residenziali del nord della Siria, costringendo milioni di persone a fuggire verso il confine turco. Mark Cutts, vice coordinatore umanitario ONU per la crisi siriana, dice che «sono circa mezzo milione le persone che hanno lasciato le loro case e quasi 300 i civili uccisi negli ultimi due mesi». I maggiori problemi, per Beccaro, riguardano quindi Idlib. «È in quella zona che vengono spostati i ribelli e i combattenti di Al Qaeda e ISIS. È per questo che i combattimenti ora si sono concentrati proprio lì».

Il ruolo degli USA

Nei mesi scorsi Trump aveva annunciato un ritiro delle truppe americane dal Medio Oriente. «Ma gli americani in Siria ci sono ancora e controllano punti di passaggio. Gli Stati Uniti hanno degli interessi e non hanno abbandonato del tutto l’idea di mantenere una certa pressione su Assad, ma il progetto di abbatterlo per ora è tramontata».

Gli jihadisti

Secondo Beccaro, la maggior parte dei ribelli attualmente presenti sul territorio siriano gravitano nell’area di Al Qaeda e Al Nusra. «Il progetto del Califfato targato ISIS - commenta - è per il momento fallito, lo Stato islamico oggi non controlla porzioni significative del territorio. Ma questo non vuol dire che sia stato sconfitto e che le ragioni per cui è sorto siano sparite».

