Metti una guerra su più fronti, aggiungi le inondazioni e completa il quadro col coronavirus: il risultato sarà lo Yemen, un Paese sempre più allo sbando. Ecco i fatti: il 9 aprile l’Arabia Saudita ha deciso una tregua unilaterale in Yemen di due settimane. Gli insorti Hutu non hanno ufficialmente reagito, ma nei giorni scorsi avevano messo sul tavolo dell’inviato ONU un piano per arrivare alla pace. Nel frattempo, si è però aperta un’altra falla: il 26 aprile i separatisti dello Yemen del sud hanno proclamato l’autogoverno ad Aden e controllerebbero il porto, la raffineria e la sede della banca centrale. Con il «quasi governo» degli huthi nel nord-ovest e con l’autogoverno dei secessionisti nel sud-ovest, a restare senza un centro di potere sono le istituzioni sostenute dai sauditi.

Le origini del conflitto

Nei giorni scorsi si era registrato un inasprimento della violenza a ridosso del quinto anniversario dell’inizio delle ostilità tra la Coalizione araba a guida saudita e gli insorti Huthi, considerati vicini all’Iran e che ancora controllano gran parte del Paese, compresa la capitale. Il conflitto ha causato circa centomila morti. Più di cinque anni di guerra civile hanno inoltre gravemente degradato il servizio sanitario del paese, rendendolo assolutamente inadeguato a far fronte al coronavirus. Ma la pandemia provoca problemi anzitutto all’Arabia saudita che cerca da anni di gestire la crisi yemenita, fino ad oggi senza successo.

Perché è successo

L’interruzione delle ostilità decisa da Riad è l’effetto delle difficoltà sanitarie dell’Arabia Saudita. Lo stesso governatore di Riad è stato colpito dal coronavirus e altri membri della casa reale dei Saud sono stati contagiati e sono a letto ammalati. Dopo aver subito clamorosi attacchi alle installazioni petrolifere dell’Aramco a settembre, attribuiti all’Iran ma rivendicati dagli Huthi, la dirigenza saudita indebolita dal virus, secondo gli analisti ha voluto segnare una pausa nei combattimenti nel «Vietnam» yemenita.

La tregua era stata già chiesta nei giorni scorsi dall’inviato speciale dell’ONU per lo Yemen, Martin Griffiths. E questo aveva ripreso un appello del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per cui le parti in guerra erano incoraggiate a metter fine alle ostilità nell’ambito degli sforzi comuni di fronte al coronavirus.

Gli altri malanni

Nello Yemen, oltre alla guerra va considerata una endemica situazione di carestia e la diffusione di malattie come il colera e la febbre dengue. Il sistema sanitario non riesce ad affrontare la pandemia della COVID-19 né a monitorare la situazione. Ad oggi, infatti, lo Yemen ha reso noto di aver registrato solo due decessi per la malattia, e ora le Nazioni Unite temono che l’epidemia possa diffondersi inosservata nel Paese, dove milioni di persone sono costrette ad affrontare una carestia e mancano di cure mediche.

Siccome piove sempre sul bagnato, il 23 aprile violente inondazioni si sono abbattute sul Paese provocando almeno 14 morti, tra cui cinque bambini.

