«Condanno il colpo di stato militare in corso in Sudan. Il primo ministro Abdalla Hamdok e tutti gli altri funzionari devono essere rilasciati immediatamente». Lo ha detto il segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres. In un messaggio su Twitter ha sottolineato che «deve esserci il pieno rispetto della carta costituzionale per proteggere la transizione politica faticosamente conquistata», assicurando che le Nazioni Unite «continueranno a stare dalla parte del popolo del Sudan».