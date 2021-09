Questa «paralisi» per Guterres si estende ben oltre il coronavirus, fino ai fallimenti nell’affrontare la crisi climatica e «la nostra guerra suicida contro la natura», la «disuguaglianza incontrollata» che mina la coesione delle società e i progressi della tecnologia «senza ‘parapetti’ per proteggerci dalle sue conseguenze impreviste».

In un rapporto in cui propone la sua visione per «aggiustare il mondo», il segretario generale ha così proposto che nel 2023 si tenga un vertice globale del futuro che non solo esamini tutti questi problemi, ma vada oltre le tradizionali minacce alla sicurezza «per rafforzare la governance globale della tecnologia digitale e dello spazio e per gestire i rischi e le crisi future».