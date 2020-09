Alain Cocq, un francese di 57 anni colpito da una malattia rara e incurabile, ha deciso di interrompere ogni cura e di diffondere in diretta su Facebook la fine della sua vita, dopo che il presidente, Emmanuel Macron, gli ha detto di non poterlo aiutare a morire. Cocq aveva scritto all’Eliseo chiedendo che Macron autorizzasse un medico a prescrivergli uno psicofarmaco per «morire in pace». «Non mi pongo al di sopra delle leggi - gli ha risposto il presidente francese in una lettera - quindi non sono in grado di rispondere alla sua richiesta. Non posso chiedere a nessuno di andare oltre il nostro quadro legale attuale». Cocq ha comunicato ora di voler «cessare ogni alimentazione, idratazione e cura, salvo i calmanti, da questo venerdì al tramonto». «Con emozione .- gli ha scritto Macron - rispetto questa decisione».