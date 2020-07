Scompare dagli scaffali dei supermercati in Australia il popolare formaggio di nome Coon, che pur portando il nome dell’inventore del suo processo di maturazione e fondatore della ditta Edward Coon, è anche un termine dispregiativo per descrivere gli aborigeni.

È una vittoria per la lunga campagna dell’attivista e imprenditore aborigeno Stephen Hagan, che si batteva da oltre 20 anni per far cambiare il nome della marca. L’azienda casearia canadese Saputo ha riconosciuto la connotazione razzista della marca e annunciato il ritiro del prodotto in Australia.