Alcuni gruppi di hacker stanno prendendo di mira le aziende coinvolte nella distribuzione dei vaccini per il Covid-19, e potrebbero prepararsi quindi a colpire la ‘catena del freddo’ necessaria per far arrivare le dosi. Lo afferma, riporta il sito di Reuters, la compagnia IBM, secondo cui i criminali informatici stanno raccogliendo informazioni su tutti gli aspetti logistici.