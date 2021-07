La polizia haitiana ha annunciato di aver arrestato il capo della sicurezza di Jovenel Moïse, nell’ambito delle indagini in corso sull’assassinio del presidente avvenuto il 7 luglio scorso.

Il commissario di Port-au-Prince, Me Bed-ford Claude, aveva già ordinato alle autorità per l’immigrazione di vietare a quattro agenti di polizia, responsabili della sicurezza di Moïse, di lasciare il paese. La polizia ha anche emesso un mandato per Wendell Coq Thelot, un giudice della Corte suprema che era stato licenziato da Moïse.