Haiti: assassinato il presidente Moïse

La storia

Diversi tifosi inglesi avevano offeso una giovane tifosa tedesca la cui foto, dopo la sconfitta agli ottavi della Mannschaft, aveva fatto il giro del mondo: John Hughes ha lanciato un appello per dimostrare che «non tutte le persone del Regno Unito sono orribili» e in breve tempo ha raccolto 36 mila sterline – La famiglia della giovane ha deciso di donare la cifra in beneficenza