È salito ad almeno 2.189 morti, 12 mila feriti e 332 dispersi il bilancio del terremoto che ha colpito Haiti. Lo ha reso noto ieri sera la Protezione civile locale, sul suo account Twitter.

«Le operazioni di salvataggio stanno continuando», ha aggiunto la fonte. Ma il sudovest del Paese caraibico è in preda al caos, con le vittime del terremoto che devono fare i conti anche col maltempo innescato dal passaggio dell’uragano Grace.

«Abbiamo circa 600.000 persone direttamente colpite e che necessitano di assistenza umanitaria immediata», ha affermato Jerry Chandler, direttore della Protezione civile haitiana.

La Svizzera in aiuto

Dopo il grave terremoto che ha colpito Haiti il 14 agosto, il bilancio delle vittime e dei feriti continua a salire. Giovedì 19 agosto un velivolo con una squadra del Corpo svizzero di aiuto umanitario (CSA), composta da un esperto di logistica, due specialisti in risorse idriche e strutture igienico-sanitarie, due ingegneri esperti in statica edile, un consigliere esperto di zone sinistrate e un caposquadra, è decollato dall’aeroporto di Belp (Berna) a destinazione di Haiti. Il CSA è lo strumento operativo dell’Aiuto umanitario della Confederazione e fa parte della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del DFAE. La squadra andrà a sostenere le operazioni già avviate dall’Ambasciata di Svizzera a Port-au-Prince. Haiti è un Paese prioritario della DSC, che ha immediatamente mobilitato il proprio personale sul posto – in particolare architetti, specialisti in costruzione di alloggi di emergenza e in riduzione del rischio di catastrofi – per aiutare la protezione civile di Haiti a valutare l’entità dei soccorsi necessari.

Basate attualmente a Port-Salut, nel distretto di Cayes vicino all’epicentro del sisma, le squadre svizzere sono all’opera per consegnare 3.250 teloni e due moduli per la distribuzione di acqua potabile di 5.000 litri ognuno nelle zone colpite. Altre attrezzature erano già immagazzinate sull’isola pronte a essere impiegate in caso di catastrofi simili.

La DSC ha previsto di destinare un importo totale di un milione di franchi per finanziare questi aiuti d’emergenza: 500.000 franchi saranno versati per rispondere agli appelli della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa e dell’ONU, mentre 100.000 franchi andranno a sostenere le attività della Croce Rossa Svizzera. Attraverso l’Aiuto umanitario, il DFAE sta valutando se mettere a disposizione delle organizzazioni dell’ONU altro personale specializzato del CSA.

Al momento il Centro di gestione delle crisi (KMZ) del DFAE non è a conoscenza di alcuna richiesta di aiuto da parte di cittadine o cittadini svizzeri e continua a seguire attentamente la situazione della sicurezza per le e i connazionali e per il personale in loco. I Consigli di viaggio forniti dal DFAE sono stati aggiornati. A causa della difficile situazione, da anni è sconsigliato di recarsi ad Haiti per turismo o per altri viaggi non urgenti.

Aiuto anche da Caritas

Caritas Svizzera devolve 300.000 franchi per aiuti di emergenza alle vittime del terremoto di Haiti. Immediatamente dopo la catastrofe, la Caritas locale ha iniziato a fornire aiuti di emergenza ai più poveri tra le persone colpite, distribuendo pacchi con generi alimentari, sapone, mascherine igieniche, tende, sacchi a pelo e acqua. Caritas Svizzera sostiene le organizzazioni Caritas locali di Les Cayes, Jérémie e Nippes nell’intento di estendere gli aiuti. Parallelamente, sono in corso i preparativi per un progetto con il quale Caritas Svizzera punta a fornire sostegno finanziario alle famiglie prive di mezzi. Un team di Caritas Svizzera si è recato nella regione disastrata per avviare gli aiuti di emergenza insieme alle organizzazioni partner.

Thor Maeder-Gerber, responsabile della delegazione di Caritas Svizzera, descrive così ciò che stanno passando le popolazioni terremotate: «Tornano alla mente i numerosi traumi degli ultimi anni - terremoti, uragani, violenza, crisi alimentari - e la gente è sotto shock» .

