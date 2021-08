Sembra davvero non esserci tregua per Haiti. Dopo la brutale uccisione del presidente Jovenel Moïse lo scorso 7 luglio e l’inevitabile caos politico ci si è messa la natura ad aggiungere il suo carico. Non fa altro che salire, infatti, la conta dei morti dell’impietoso terremoto di magnitudo 7.2 che sabato scorso ha colpito questa parte dell’isola Hispaniola - l’altra è occupata dalla Repubblica Domenicana. Oltre 2.100 i corpi recuperati finora, destinati sicuramente ad aumentare, migliaia i feriti mentre i soccorritori devono adesso vedersela anche con la tempesta Grace che si è abbattuta nelle ultime ore, rendendo difficile, se non impossibile, il lavoro di scavo tra le macerie. Si cominciano a contare anche i danni: 60 mila case sono state distrutte, un migliaio inagibili, 30 mila sono i senzatetto mentre secondo l’UNICEF, circa 1 milione e 200 mila persone sono state colpite da questo terremoto.

La situazione è difficile soprattutto nella parte meridionale dell’isola, luogo dell’epicentro. Il cibo scarseggia, gli ospedali sono al collasso e mancano medicine e attrezzature mediche. I sopravvissuti camminano come fantasmi per le vie disastrate di Les Cayes, la terza città più grande del paese e la più colpita dal terremoto. Cercano riparo dai venti della tempesta Grace sotto sacchi di plastica trasformati alla bell’e meglio in tende. «Tra le macerie molti erano ancora vivi ma nessuno è riuscito a tirarli fuori», racconta con dolore la fisioterapista cilena Consuelo Alzamora che ha trasformato il suo centro in una clinica di prima accoglienza «siamo completamente soli, i nostri ortopedici in Cile visitano i feriti via zoom. Ci sono tantissimi bambini affamati». Le fa eco Robinson Gabriel, un medico haitiano dell’ospedale de Las Cayes. «L’ospedale è danneggiato, lavoriamo in cortile - racconta - con un senso di abbandono totale perché gli aiuti ancora non arrivano». Eppure le Nazioni Unite hanno già stanziato otto milioni di dollari in fondi di prima emergenza. Il segretario generale Antonio Guterres, ha cercato di rincuorare i sopravvissuti con un messaggio diretto. «Non siete soli - ha detto loro - siamo dalla vostra parte in questi tempi difficili. Le Nazioni Unite continueranno ad assistere con aiuto umanitario, medicine, acqua potabile e molto altro». E si è attivata anche la solidarietà internazionale, dal Messico agli Stati Uniti, passando persino per il martoriato Venezuela, che sta inviando cibo, medicine, uomini. La Svizzera (vedi articolo sotto) ha stanziato un milione di franchi mentre l’aiuto umanitario svizzero sta lavorando per attivare due impianti di acqua potabile oltre a mobilitare architetti ed esperti di riduzione del rischio di disastri già attivi sull’isola. Il rischio di un’epidemia di colera rimane alto per Haiti che già ha conosciuto un’altra epidemia simile nel 2010 dove morirono oltre 10 mila persone che si aggiunsero alle oltre 220 mila vittime di un catastrofico terremoto nel gennaio di quello stesso anno.