«Ci sono delle indagini in corso, non posso parlare, lo sceriffo mi ha ordinato di non parlare». Intercettato da TMZ, Alec Baldwin si è ritrovato per la prima volta davanti a una telecamera dopo il tragico incidente sul set di Rust, costato la vita alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins. E proprio alla sua «amica», come l’ha definita, Baldwin rivolge parole cariche di emozione e commozione: «Halyna era mia amica, quando sono arrivato in città per la prima volta l’ho portata a cena», afferma l’attore visibilmente scosso. Il quale ricorda come lui, Hutchins e il regista Joel Souza fossero una squadra molto affiatata. «Quanti incidenti con le armi ci sono? Questi sono gli Stati Uniti. Servirebbe una nuova legge per le armi sul set, magari di plastica, non saprei: io non sono un esperto ma è urgente proteggere le persone sul set». E ancora: «Collaborerei in ogni modo a questo».