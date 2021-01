«È un insolente, sfrontato abuso di potere da parte del presidente degli Stati Uniti»: così la vicepresidente eletta Kamala Harris ha commentato le pressioni e le minacce di Donald Trump verso il segretario di stato della Georgia allo scopo di ribaltare la vittoria di Joe Biden. Harris è in Georgia per sostenere i candidati democratici nei due ballottaggi al Senato di domani.

Reazioni sdegnate sono giunte più in generale da tutto il campo democratico. «Il disprezzo di Trump per la democrazia è messo a nudo», ha commentato il deputato Adam Schiff, mentre la sua collega Debbie Wasserman Schultz ha denunciato l’atto di «un presidente disperato e corrotto».

Preoccupazioni anche tra i repubblicani: «è insopportabile, non potete fare questo con la coscienza tranquilla», ha twittato la deputata Adam Kinzinger chiedendo ai suoi compagni di partito di non seguire il presidente in questa crociata.

Anche i media criticano

Anche nei media si levano critiche. «Da impeachment. Probabilmente illegale. È un colpo di Stato» è il titolo di un editoriale del Washington Post (Wp). Secondo Jennifer Rubin, con il suo comportamento il presidente potrebbe aver violato la legge federale per estorsione e per aver sollecitato un dirigente elettorale a cambiare il conteggio dei voti, nonché la legge statale (in tal caso Trump non potrebbe ricevere la grazia).

«Deve esserci una risposta - scrive - ad un presidente che sfrutta la sua carica allo scopo di rovesciare l’esito di un’elezione. La prova è nella registrazione. Il prossimo ministro della giustizia dovrebbe procedere, se non altro per impedire ulteriori tentativi come questa riprovevole condotta».

Il Wp ha ottenuto la registrazione della lunga telefonata (circa un’ora), nella quale il presidente degli Usa alterna rimproveri, lusinghe, preghiere e minacce di vaghe conseguenze nel caso in cui il segretario di Stato della Georgia, il repubblicano Brad Raffensperger, rifiuti di perseguire le sue accuse (infondate) di brogli, ammonendolo ad un certo punto che si sta assumendo «un grande rischio».

Rubin suggerirebbe anche l’impeachment, che potrebbe includere il divieto di cariche pubbliche in futuro, «ma - spiega - sappiamo già che i repubblicani difenderanno qualsiasi cosa Trump faccia».

Anche gli esperti contattati dal New York Times ritengono che Trump con la sua telefonata potrebbe aver violato le leggi che proibiscono interferenze nelle elezioni statali e federali, ma pensano che sia difficile incriminarlo. La natura tortuosa del colloquio e il fatto che il presidente non abbia fatto alcun apparente tentativo di cancellare le sue azioni mentre altre persone ascoltavano la telefonata potrebbe consentire a Trump di argomentare che non intendeva violare la legge o che ignorava l’esistenza di legge che vietassero questa iniziativa, secondo il giornale.

Inoltre, aggiunge, la legge federale molto probabilmente richiederebbe di provare che il presidente sapeva di sollecitare il segretario di Stato della Georgia a cambiare fraudolentemente il voto. In ogni caso i democratici al Congresso hanno preannunciato che esamineranno le implicazioni legali della telefonata.

