Il principe Harry «farà tutto il possibile» per andare al funerale del nonno, il principe Filippo. Lo riportano alcuni media americani citando fonti vicine ai duchi del Sussex. Lo staff di Harry sarebbe in contatto con Buckingham Palace per verificare se ci i sono i tempi necessari per consentire al principe di viaggiare e sottoporsi alla necessaria quarantena per la COVID-19, obbligatoria per chiunque entri nel Regno Unito. Non è comunque escluso che Harry possa essere esonerato dalla quarantena per «circostanze diplomatiche».