«È stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine». È il ricordo commosso con cui Harry, prediletto nipote ribelle tornato a Londra dagli Usa solo per i funerali, ricorda oggi via Twitter il principe Filippo, consorte della regina Elisabetta, morto quasi centenario venerdì scorso.

Nel suo ricordo, il duca di Sussex richiama il senso «del dovere e dell’onore» di Filippo, esaltandolo come «una roccia dalla devozione ineguagliabile per Sua Maestà la Regina». Ma insiste in particolare sul lato eccentrico e sul «forte senso dell’umorismo del nonno».