«The Night is Young. Cheers to the vaccinated. Time to join them» («La notte è dei vaccinati. È il momento di unirsi a loro»). Heineken posta il video sui social media e si scatena l’ira dei no vax, che vogliono il boicottaggio della birra.

Il messaggio però non piace ai contrari ai vaccini contro il COVID-19, che lo criticano duramente. Heineken così come molte altre aziende si batte per i vaccini per un #FreshBeginnings, un nuovo inizio.

La rivale Anheuser-Bush InBev quest’anno ha deciso di non effettuare nessuna pubblicità durante il Super Bowl per la prima volta in 40 anni per avere fondi per finanziare una campagna pro-vaccinazioni. L’amministratore delegato di Unilever scrive settimanalmente ai dipendenti per spingerli a vaccinarsi non appena possibile. Le grandi banche di Wall Street hanno chiesto ai loro dipendenti il loro status vaccinale per favorire un rientro sicuro in ufficio e Morgan Stanley ha detto che dipendenti e clienti dovranno essere vaccinati per tornare alle loro scrivanie.