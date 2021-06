Herzog è il nuovo presidente d’Israele, ora manca il Governo

In quella stessa aula - dopo aver votato - si sono aggirati per tutta la mattinata gli esponenti dei partiti di centro, di destra, di sinistra e del partito arabo islamista Raam che stanno tentando di dare vita - per la prima volta in oltre 12 anni - ad un esecutivo senza Benjamin Netanyahu. Se, dopo l’annuncio di Naftali Bennett dei giorni scorsi a favore di Yair Lapid, la formazione della nuova coalizione sembrava questione di ore, la realtà sul campo si è mostrata invece ben diversa. E, se entro la mezzanotte Lapid non scioglierà positivamente il mandato affidatogli dal presidente Reuven Rivlin - in carica fino ad inizio luglio - allora le quinte elezioni in poco più di due anni, la carta preferita dal premier Netanyahu, saranno veramente ad un passo.