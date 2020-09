Un’idea che era nella sua mente da giorni. Stando a quanto riferisce la Provincia di Como, l’uomo che ha pugnalato il prete avrebbe pianificato il gesto, aspettando il momento giusto per colpire. Il tunisino si sarebbe accostato a don Roberto dicendogli di aver bisogno di aiuto per un mal di denti. La vittima, in quel momento, stava caricando in auto i thermos per le colazioni che avrebbe distribuito più tardi ai bisognosi. Alla richiesta del tunisino, il prete avrebbe risposto di essere pronto a portarlo in ospedale una volta terminata la distribuzione delle colazioni.