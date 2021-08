Addio Kabul. Addio Afghanistan. Gli americani hanno salutato il Paese asiatico. Per sempre, dopo vent’anni di occupazione. Lasciando campo libero ai talebani. E gettando nello sconforto una parte della popolazione. Quella che, negli Stati Uniti e nel cambiamento, ci aveva creduto davvero. Quella che, da oggi, invero già negli ultimi giorni, ha cercato la fuga o, peggio, ha cercato di nascondersi agli occhi dei nuovi (vecchi) padroni.

Il Guardian ha raccolto alcune testimonianze. Pezzi, meglio dire cocci, di vita. Di quel poco che rimane. Ha usato nomi inventati, per ovvi motivi. E così, all’alba di una nuova era per la nazione afghana, Arifa Ahmadi ha bruciato i suoi jeans. Oltre a vestiti che i talebani definirebbero, con sdegno, occidentali. Ahmadi è giovane, è diventata grande negli ultimi vent’anni. Anni segnati da ampie libertà, da istruzione e lavoro. Quel lavoro, oggi, è sparito. «I talebani hanno chiesto a molte donne di non tornare in ufficio. E io non ho nemmeno provato a tornare indietro. Al mio posto, ora, c’è un uomo con la barba lunga».

«Sto piangendo da stamattina»

I talebani, in teoria, ora sono più concilianti. O, meglio, prediligono una narrazione positiva verso l’esterno e in particolare l’Occidente. Ovviamente, non è tutto oro ciò che luccica. Ahmadi, prosegue il Guardian, ha lasciato Farah, la sua città, e ora vive a Kabul. Spera di riuscire a lasciare il Paese. Anche se adesso, va da sé, è tutto maledettamente più complicato. «Sto piangendo da stamattina» racconta al quotidiano britannico. «Mio fratello è uscito e mi ha comprato un burqa, ho bruciato i miei jeans. Piangevo e li bruciavo. E con quei pantaloni ho bruciato le mie speranze. Niente mi renderà più felice. Sto solo aspettando la mia morte, non voglio più questa vita».

E ancora: «Da quando i talebani hanno preso Farah, per tutti questi giorni ho avuto la sensazione di cadere, e oggi ho avuto la sensazione di schiantarmi a terra e morire. Non ho più sentimenti, ora sono una ragazza morta. Tutto è finito per me questa mattina, e anche per tutta la gente della città. Fuori non si vede nessuno ridere. Una sensazione di depressione assoluta è presente in tutta la città».

La mia generazione ha perso tutto nel giro di poche ore. La gente è distrutta

Solo duecento dollari a settimana

È iniziata una nuova era. Cupa, apparentemente senza sbocchi. Difficile anche, se non soprattutto, sul piano economico. A Kabul, anche stamane, decine e decine di persone hanno fatto la fila davanti nella speranza di poter ritirare un po’ di denaro. I talebani, sabato, avevano autorizzato la riapertura delle banche. Con un prelievo massimo di duecento dollari a settimana per persona. «Sono stato davanti a una banca fino a mezzogiorno, ma hanno chiuso il bancomat» spiega Nesar Karimi, un ingegnere. «Hanno detto che avevano finito i soldi e sono tornato a casa senza niente. C’erano centinaia di persone. I talebani stavano picchiando la gente, volevo restare ma era un casino e sono tornato a casa. Era il secondo giorno che cercavo di ritirare dei soldi, non ci sono riuscito».

Karimi prosegue: «Ho vissuto qui a Kabul per la maggior parte della mia vita, ma non avevo mai visto la città in questo stato. C’è un senso di assenza per le strade. La mia generazione ha perso tutto nel giro di poche ore. La gente è distrutta».

Kabul, leggiamo, era stata la città più liberale del Paese quando al potere c’era il governo precedente. C’erano palestre, centri fitness, bevande energetiche, acconciature moderne e stravaganti, perfino canzoni pop e soap opera turche. Molti, però, stanno rapidamente cercando di cambiare stile di vita recuperando l’austerità dei talebani.

Niente maglietta e pantaloncini

«Ho deciso di lasciarmi crescere la barba e di indossare abiti tradizionali afghani come prima misura precauzionale» dice Jabar Rahmani, un residente di Mazar-i-Sharif. «Nessuno dovrebbe decidere cosa è bene indossare, ma la distanza tra la vita e la morte è molto più sottile ora che i talebani controllano il Paese». La frustrazione e la disperazione si mischiano. «Ho studiato per tutta la vita, volevo fare qualcosa per la mia terra. Ma questa gente ha seppellito le mie speranze. Non solo i talebani, ma anche la comunità internazionale. Pure gli stranieri sono responsabili di ciò che è successo ai sogni di una generazione. Perché sono venuti vent’anni fa? Per lasciarci così?». Rahmani è ateo, una comunità molto piccola in Afghanistan che – va detto – viveva nella clandestinità e nella paura anche sotto il governo sostenuto dall’Occidente.

C’è anche chi, come Reshad Sharifi, un residente di Herat, si è visto negare il permesso di indossare una maglietta e dei pantaloncini per fare esercizio. «Ho l’abitudine di svegliarmi presto la mattina per andare su una montagna vicina a Herat» dice. «Indosso sempre pantaloncini e maglietta. Ho fatto la stessa cosa stamattina, ma mi hanno fermato puntandomi addosso una pistola. Mi hanno detto: ‘‘Torna indietro, vestiti come un musulmano e torna indietro’’. Ho perso la speranza di vivere».

