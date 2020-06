La polizia di Hong Kong ha arrestato almeno 53 persone con l’accusa di «manifestazione illegale» a causa delle proteste di domenica contro la legge sulla sicurezza nazionale che Pechino sta definendo per l’ex colonia britannica e che approverà entro fine mese.

Le tensioni si sono registrate a Mong Kok, nel distretto di Kowloon, subito dopo la «protesta silenziosa» contro la stretta in arrivo: le forze dell’ordine hanno usato lo spray urticante per disperdere la folla, riferendo dopo che in precedenza alcuni manifestanti avevano tentato il blocco delle strade.