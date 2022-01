«I servizi di trasferimento/transito passeggeri tramite l’aeroporto internazionale di Hong Kong per tutte le persone che hanno soggiornato nei luoghi specificati del Gruppo A negli ultimi 21 giorni saranno sospesi», ha affermato l’aeroporto in una nota sul suo sito web. La sospensione entrerà in vigore domenica, per un mese.