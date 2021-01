Una frana di sassi si è abbattuta sull’albergo Eberle a Bolzano distruggendolo. L’Hotel Eberle, in questo periodo, era fortunatamente chiuso a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige.

I soccorritori, per il momento, escludono vittime, ma la certezza arriverà solo a fine dei controlli in corso. Nelle scorse settimane nella zona di Bolzano si sono registrate precipitazioni oltre alla media pluriennale. Da alcune settimane le passeggiate di Sant’Osvaldo, che terminano proprio nei pressi dell’albergo, sono già state chiuse per alcune frane di piccole dimensioni. Oggi, alle 15.15, poi la grossa scarica di sassi.