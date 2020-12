«Human Rights Watch - si afferma in una nota - si oppone alla pena di morte in tutte le circostanze perché è intrinsecamente crudele e irreversibile. L’Iran ha uno dei tassi di pena di morte più alti al mondo. Nell’ultimo anno, le autorità hanno giustiziato senza un giusto processo altre due persone con l’accusa di aver ucciso funzionari della sicurezza. Negli ultimi tre anni, le autorità hanno represso le proteste antigovernative diffuse con una forza eccessiva e letale e non sono riuscite a condurre un’indagine trasparente su questi gravi abusi commessi dalle forze di sicurezza».

«In base al diritto internazionale sui diritti umani, ognuno ha diritto alla libertà di espressione e di riunione pacifica come previsto dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), di cui l’Iran è parte - ricorda HRW -. L’articolo 6 dell’ICCPR afferma che, «Nei Paesi che non hanno abolito la pena di morte, una sentenza di morte può essere inflitta solo per i crimini più gravi in conformità con la legge in vigore al momento della commissione del crimine».