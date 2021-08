I civili afgani che a vario titolo hanno collaborato con gli USA, ha calcolato l’International Rescue Committee, sono stati almeno 263 mila. Per loro, l’occasione di lasciare Kabul era legata all’emissione di visti speciali noti come SIV (Special Immigrant Visas), emessi nell’ambito di un programma già sperimentato in Iraq. Ma le lungaggini burocratiche - fino a 3 anni e mezzo di pratiche e controlli, secondo l’ong americana No One Left Behind, con appena 16 mila permessi approvati dal 2014 - e il caos della fuga dall’Afghanistan hanno costretto in trappola decine di migliaia di persone, insieme ai familiari più stretti, che avrebbero potuto essere evacuati. Più di metà dei collaboratori degli americani, per non parlare di quelli degli altri Alleati. Per capire cosa rischiano, denuncia ancora l’ong statunitense, basta guardare agli oltre 300 interpreti uccisi negli ultimi 5 anni, prima che i talebani si riprendessero il Paese.