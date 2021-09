Il discorso di rito non è stato tenuto da Kim, ma da Ri Il-hwan, un segretario del partito. «Il governo della Repubblica difenderà fermamente la dignità e gli interessi fondamentali del nostro popolo e risolverà tutto a modo nostro con i nostri sforzi sul principio dell’autosufficienza e dell’autosviluppo in qualsiasi circostanza», ha affermato Ri, promettendo la crescita dell’Esercito popolare di Corea, «un pilastro nella difesa dello Stato, in ogni modo, metteremo l’industria della difesa su una base più alta e modernizzata e continueremo a stimolare la lotta per l’attuazione della politica del partito di mettere tutto il popolo sotto le armi e trasformare l’intero Paese in una fortezza per migliorare senza sosta la sua capacità di difesa».