«La prossima settimana ci dirà se la curva si è stabilizzata o inizierà a scendere. Ma se non scende, bisogna fare qualche altra cosa. Perché è vero che ci sono sofferenze di carattere economico, ma stiamo facendo pagare un prezzo sociale e emotivo immenso a tantissime famiglie. Sono morte 9 mila persone dall’inizio della seconda ondata, non ce lo dobbiamo dimenticare». Così Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all’Università di Padova, in un’intervista all’emittente RaiTre ha commentato gli ultimi dati della pandemia in Italia.